Inter tra Nandez e Bellerin: bisognerà fare una scelta – SM

Nahitan Nandez ed Hector Bellerin sono i due nomi caldi sul taccuino di mercato dell’Inter. I nerazzurri stanno ricevendo aperture, ma dovranno scegliere su chi dei due puntare.

In queste ultime settimane l’Inter ha lavorato molto sui profili di Nahitan Nandez ed Hector Bellerin. Ha ottenuto il favore dei giocatori e ora sta ricevendo aperture anche da Arsenal e Cagliari per un trasferimento non troppo oneroso, venendo incontro quindi alle necessità societarie nerazzurre. Resta comunque molto improbabile vedere entrambi i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi nella stagione che si appresta a iniziare. Secondo “Sport Mediaset”, infatti, arriverà soltanto uno dei due e l’Inter dovrà fare una scelta.