Pinamonti piace al Cagliari, i sardi devono però sfoltire – SM

Pinamonti è in uscita dall’Inter. L’attaccante piace al Cagliari e potrebbe entrare nei tanti discorsi in corso tra nerazzurri e rossoblu, ma il club sardo deve prima sfoltire in attacco.

Andrea Pinamonti è considerato in uscita dall’Inter. L’attaccante è tra i sacrificabili della rosa nerazzurra e potrebbe entrare nei tanti discorsi in ballo tra Inter e Cagliari. Secondo “Sport Mediaset”, infatti, il giocatore piace al club di Giulini ma è un discorso ancora prematuro. Prima il club sardo dovrà sfoltire in attacco dove partirà uno tra Giovanni Simeone e Joao Pedro.