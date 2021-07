Inter al completo: lunedì tornano gli italiani e Lautaro Martinez

L’Inter ha iniziato la preparazione a ranghi ridotti a causa delle numerose assenze dei nazionali. Il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi si è via via ricompattato e lunedì, col ritorno degli italiani e Lautaro Martinez, sarà finalmente al completo.

L’era Simone Inzaghi all’Inter è iniziata qualche settimana fa con una rosa estremamente ridotta a causa dei tanti nazionali assenti. Nel corso delle settimane il tecnico ha potuto via via incontrare i vari nazionali reduci da Copa America ed Europei di ritorno a Milano. Lunedì il tecnico potrà finalmente avrà la squadra al completo col ritorno degli ultimi giocatori ancora in vacanza, i Campioni d’Europa e Sudamerica: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, reduci dai trionfi estivi con Italia e Argentina, saranno a disposizione. A riportarlo è Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.