Inter, si lavora per rinforzare le fasce: piace Digne. Kostic a giugno? – SM

L’Inter è al lavoro per il mercato di gennaio. Secondo SportMediaset, la squadra nerazzurra, vuole rinforzare la fascia sinistra. Piacciono Digne e Kostic

AL LAVORO – L’Inter, nel mercato di gennaio, secondo quanto riferito da SportMediaset, si concentrerà sul rinforzare la corsia di sinistra. Dimarco è visto come perfetta alternativa a Bastoni e, per questo, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un’alternativa a Perisic. Il nome è quello di Lucas Digne, esterno sinistro dell’Everton con un passato in Serie A con la Roma. Il francese è in rotta con il suo club e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa è Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il club tedesco non vuole cederlo prima dell’estate. I discorsi, quindi, presumibilmente, verranno riaperti a luglio.