Villar esubero Roma, l’Inter ci pensa come opzione di regia a centrocampo

Un’opzione di mercato per l’Inter è Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma è un esubero di Mourinho, e in casa nerazzurra potrebbe diventare un’alternativa in regia.

QUASI FUORI ROSA – Il nome di Gonzalo Villar ogni tanto fa capolino tra i possibili obiettivi di mercato dell’Inter. Il motivo è presto detto: lo spagnolo è un separato in casa alla Roma. Mourinho su di lui ha fatto una scelta netta già in estate. Confermata e anzi rafforzata poi nel corso della stagione. Infatti il numero 8 al momento ha zero minuti in Serie A. Si è visto solo in Conference League, per un totale di 204 minuti in 6 presenze. Nulla, o quasi. E si è pure preso una bella strigliata pubblica dopo la sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt. I rapporti insomma sono ai minimi storici. E quindi c’è un’occasione di mercato.

POTENZIALE INTERESSANTE – Villar infatti è un centrocampista con doti interessanti. Non per Mourinho a quanto pare. Ma per dire nella stagione 2020-2021 è stato un titolare di Fonseca. Un totale di 2714 minuti in 47 presenze. Una risorsa vera che in certi momenti ha anche attirato le attenzioni dei commentatori più attenti alla qualità. Uno su tutti Lele Adani. Lo spagnolo classe 1998 infatti ha qualità, doti di regia, palleggio, un’indole votata al possesso. Ma anche fisico, capacità di dribbling, progressione per superare il pressing e spezzare le linee. Non a caso è anche nel giro dell’Under 21 della Spagna. Un insieme interessante, per quanto ancora da sviluppare. E l’Inter potrebbe lavorarci.

ALTERNATIVA IN REGIA – Nella rosa dell’Inter Villar diventerebbe un’alternativa in regia. Il centrocampista sa agire sia davanti alla difesa che da interno. Un po’ tipo Verratti, o per rimanere ai nerazzurri come Sensi. Un’opzione che potrebbe far comodo a Inzaghi proprio a causa della fragilità del numero 12. Con lo spagnolo ci sarebbe un’alternativa a Brozovic e anche un elemento in grado di dare il cambio a Calhanoglu. L’idea è anche intrigante. La voce si concretizzerà?