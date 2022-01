Bologna-Inter, Inzaghi anche senza Calhanoglu: due in vantaggio – CdS

Bologna-Inter, Dzeko non sarà l’unico big assente nella formazione di Simone Inzaghi. Anche Calhanoglu non sarà della partita, a causa della squalifica. Ecco chi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe prendere il posto del turco a centrocampo.

A CENTROCAMPO – Bologna-Inter, Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato in programma giovedì 6 gennaio, dovrà fare a meno non solo di Edin Dzeko, ma anche di Hakan Calhanoglu, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Torino. Barella tornerà a giocare da titolare, con lui ci sarà ovviamente anche Brozovic. Il posto del turco sarà conteso da uno tra Sensi, Vecino, Gagliardini e Vidal. Gli ultimi due, però, sono avanti rispetti ai primi, che potrebbero trovare più spazio in Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.