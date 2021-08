Inter, si lavora al post Handanovic: scelto Onana. Arriva a gennaio? – CdS

L’Inter, oltre a Dzeko e Dumfries, lavora anche al futuro. I nerazzurri si preparano al post Handanovic: scelto Onana dell’Ajax. In arrivo già a gennaio?

FUTURO – L’Inter, oltre ai discorsi legati a Dzeko e Dumfries, piste più calde in queste ore, è al lavoro anche per rinforzare altri reparti. I nerazzurri, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, stanno preparando il post Handanovic: l’erede dello sloveno dovrebbe essere André Onana, portiere classe ’96 dell’Ajax. Il camerunense, che sta scontando una squalifica per doping (ha assunto erroneamente una medicina destinata alla moglie, ndr) ha il contratto in scadenza nel 2022 ed ha già manifestato al club olandese di non voler rinnovare. Già a gennaio, quindi, sarà libero di accordarsi con qualsiasi club.

IN ARRIVO? – L’Inter si è mossa in anticipo rispetto alle concorrenti e, dalla sua, ha il gradimento totale del calciatore. A gennaio verranno definiti tutti i dettagli per il suo arrivo a parametro 0 a giugno: al momento, secondo il quotidiano, non è previsto un arrivo del portiere nel mercato di gennaio. L’arrivo di Onana non preclude la permanenza in nerazzurro di Handanovic: lo sloveno rimarrà all’Inter, inizialmente per alternarsi con il camerunense, per poi via via lasciare la titolarità al possibile nuovo numero 1 nerazzurro.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport