Inter, Belotti obiettivo per l’attacco. Proposto anche Kean: lo scenario – TS

L’Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Secondo il “Tuttosport”, oggi in edicola, fra gli obiettivi nerazzurri ci sarebbe anche Andrea Belotti. Proposto anche Moise Kean

RINFORZI – L’Inter, dopo aver definito l’arrivo di Dzeko, è alla ricerca di un ulteriore rinforzo per l’attacco. Parallelamente alle piste che portano a Zapata e Correa (vedi articolo), i nerazzurri, secondo quanto riferito dal “Tuttosport” avrebbero messo gli occhi su Andrea Belotti. Il calciatore del Torino ha il contratto in scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare con i granata e rappresenta un’opportunità di mercato. Altro candidato è Moise Kean: il talento azzurro, reduce dal prestito al PSG, è di proprietà dell’Everton. Raiola, agente del calciatore, lo ha proposto ai nerazzurri durante i discorsi per Dumfries.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport