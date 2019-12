Inter, si allontana anche Weigl. Accordo tra Benfica e Borussia Dortmund

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A BOLA, il centrocampista del Borussia Dortmund Julian Weigl sarebbe vicinissimo al Benfica. Accordo raggiunto negli ultimi giorni. Il tedesco era un’opzione per l’Inter, qualora dovesse fallire l’assalto ad Arturo Vidal.

PIANO B SFUMATO – Julian Weigl è pronto a cambiare casacca e lasciare il Borussia Dortmund. Ma non vestirà la maglia dell’Inter. Secondo il quotidiano portoghese A BOLA, il Benfica e i gialloneri avrebbero trovato l’accordo economico negli ultimi giorni. Il presidente dei lusitani, Luís Filipe Vieira ha incontrato i dirigenti del Borussia Dortmund e la trattativa ha subito una decisa accelerazione. I portoghesi dovrebbero versare circa 20 milioni di euro nelle casse dei tedeschi. Weigl, dunque, non vestirà la maglia dell’Inter per ora. Nerazzurri decisi a chiudere per altri profili: Arturo Vidal rimane in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte.

