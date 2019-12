VIDEO – L’Inter saluta il 2019 ringraziando i tifosi: annata ‘Not for everyone’

Oggi si chiude il 2019 dell’Inter, anno caratterizzato dalla la qualificazione in Champions League e dal primo posto in Serie A, in coabitazione con la Juventus, con Antonio Conte in panchina. Traguardo raggiunto anche grazie al sostegno continuo dei tifosi. Proprio per questo, tramite i canali social ufficiali, la squadra nerazzurra ha diffuso un video in cui ringrazia il popolo nerazzurro e saluta l’annata che sta per chiudersi

NOT FOR EVERYONE – L’Inter saluta il 2019 e lo fa ringraziando i propri tifosi con un video celebrativo. La squadra nerazzurra ha raggiunto diversi traguardi durante il 2019 e molti di essi non sarebbero arrivati grazie al continuo sostegno che i tifosi dimostrano in ogni circostanza. Di seguito il video postato sul profilo Instagram dei nerazzurri.