Inter, per Schuurs c’è già la fila: la situazione in casa Torino – TS

Perr Schuurs è tra le sorprese di questa stagione. L’olandese, arrivato a Torino per sostituire Bremer, sta stupendo tutti, non solo l’Inter.

DIFESA – L’Inter guarda alla difesa del futuro. Con un intero reparto difensivo in scadenza e la situazione di Milan Skriniar, i nerazzurri si stanno guardando intorno per rinnovarlo. Tra i nomi che piacciono alla società c’è quello di Perr Schuurs. Come si legge su TuttoSport: «Sul difensore c’è l’Inter, che sta ragionando su un’offerta da 25 milioni per mettere le mani sull’olandese in estate. Il Napoli ha fatto dei somdaggi preventivi, non sia mai che arrivi una superofferta per Kim, già abbastanza chiacchierato. L’ultimo club sul giocatore è la Roma, da tempo è alle prese col caso Smalling e il suo prolungamento contrattuale che non matura. Come noto, su Schuurs hanno già effettuato sondaggi mirati anche più top-club stranieri, dalla Premier League e dalla Bundesliga». Questa dunque la situazione riguardo il difensore olandese ex Ajax.

fonte: TuttoSport – Marco Bonetto