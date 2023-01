Supercoppa Italiana, solo due dubbi di formazione per Inzaghi prima di Milan-Inter – CdS

L’Inter ha già svolto una prima parte di allenamento in Arabia Saudita in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha solo due dubbi di formazione è riguardano praticamente il reparto arretrato e la fascia destra.

LE SCELTE – L’Inter è decollata verso Riyad qualche ora più tardi, rispetto ai cugini. Ma con qualche dubbio di formazione in meno. Simone Inzaghi in queste ore scioglierà gli unici due interrogativi per il derby: in difesa Francesco Acerbi è in vantaggio su Stefan De Vrij, sulla destra Matteo Darmian viaggia verso una maglia da titolare a scapito di Denzel Dumfries. Nel 2023 in campionato, peraltro, l’Inter non ha mai cambiato uomini sulla linea difensiva. Mentre Darmian, a sua volta, è sempre stato titolare a destra nelle ultime tre partite.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona