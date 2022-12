Inter, resta il +60 da fare entro giugno! Individuato ‘sacrificabile’ in rosa – TS

Per l’Inter restano i paletti imposti dalla proprietà: il club dovrà incassare 60 milioni entro la fine di giugno. Secondo Tuttosport i dirigenti hanno individuato il sacrificabile in rosa

CESSIONE – L’Inter fra gennaio e giugno dovrà cedere uno dei big della rosa. Secondo Tuttosport restano infatti i paletti imposti dalla proprietà nella scorsa estate: il club dovrà incassare 60 milioni entro il 30 giugno. I dirigenti, secondo il quotidiano, avrebbero individuato in Denzel Dumfries il jolly da “sacrificare” sul mercato. Gli scenari sull’olandese potrebbero però mutare in caso di mancato rinnovo di Skriniar: in quel caso tutto fa supporre che sarebbe lo slovacco ad essere sacrificato sul mercato.

