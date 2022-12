Smalling, Mkhitaryan bis? Offerta Roma c’è ma decide lui. L’Inter è lì − CdS

Possibile nuovo caso Mkhitaryan alla Roma, con Chris Smalling in attesa di capire se rinnovare o meno. In caso di rifiuto, l’Inter è pronta a sferrare il colpo a parametro zero

NUOVO MIKI? − In casa Roma si spera per rinnovo di Smalling. Il difensore inglese, 33 anni, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La Roma gli ha offerto un biennale fino al 2025, realizzando uno sgarro a suo favore. Infatti, i Friedkin vogliono ringiovanire la rosa e non amano discutere i contratti nel pieno della stagione. Per lui però si sta cercando di fare un’eccezione. Sia perché è un leader tecnico della squadra che per il rapporto che ha con tifosi e compagni. Ma la decisione spetta solo a lui. Come Henrikh Mkhitaryan, anche Smalling prenderà la decisione definitiva in piena autonomia senza pareri esterni. L’Inter rimane sullo sfondo. Se non rinnova tenterà l’affondo.

Fonte: Corriere dello Sport − Chiara Zucchelli