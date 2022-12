Croazia-Brasile, Brozovic sfida i fenomeni verde-oro con tre ex Inter − CdS

Il primo quarto di finale del Mondiale vedrà scontrarsi la Croazia e il Brasile. Brozovic guiderà la sua nazionale in cabina di regia dal primo minuto. Stessa sorte dovrebbe toccare anche a tre ex Inter

IN CAMPO − Croazia-Brasile, il tempo è scaduto. Oggi al via la batteria dei quarti di finale del Mondiale in Qatar. Alle 16 (ore italiane), ci sarà la sfida tra i vicecampioni del Mondo e la nazionale verde-oro, da molto accreditata come principale favorita per la vittoria finale. In campo dal primo minuto ovviamente l’interista Marcelo Brozovic, uno degli uomini di punta della selezione di Dalic. Il regista nerazzurro – insieme a tre ex Inter, Ivan Perisic, Mateo Kovacic e Marko Livaja – proverà a frenare le ambizioni di Neymar e compagni.

