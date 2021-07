L’Inter ragiona su Telles, il Manchester United può aprire al prestito – Sky

Alex Telles potrebbe tornare all’Inter. Il laterale brasiliano è tornato nel mirino nerazzurro qualche giorno fa e il Manchester United potrebbe aprire al prestito.

L’Inter è a caccia di esterni a buon mercato per poter rinforzare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome uscito nei giorni scorsi è quello di Alex Telles, che sarebbe un cavallo di ritorno dopo l’esperienza in nerazzurro nella stagione 2015-16. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” la posizione dell’Inter è sempre la stessa, le ristrettezze finanziarie obbligano a cercare soluzioni a basso costo, con prestiti con diritto di riscatto. Il Manchester United però non sembra contare sul giocatore e potrebbe aprire a questa soluzione, facilitando non poco il compito degli uomini mercato dell’Inter.