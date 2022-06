Inter, possibile rivoluzione sulle corsie esterne: Dumfries può partire – TS

L’Inter sonda il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. In questo scenario, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe partire Denzel Dumfries

PARTENZA? – L’Inter è al lavoro per rinforzare le corsie esterne. Perso Perisic, il club nerazzurro potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione. Oltre a Bellanova del Cagliari, con cui è stato trovato l’accordo nelle scorse ore, il club nerazzurro si è mosso anche per Udogie dell’Udinese. Il laterale piace molto, ma l’Udinese chiede 20 milioni, troppi per le casse nerazzurre. In questo scenario si inserisce anche Denzel Dumfries: secondo il quotidiano, l’olandese, visto il grande movimento dell’Inter sul mercato degli esterni, è uno degli indiziati principali a lasciare Milano.

Fonte: Tuttosport – S.P