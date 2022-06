Udogie è la prima scelta dell’Inter. Ostacolo cartellino però – CdS

L’Inter ha tanti discorsi avviati per rinforzare la sua rosa. I nerazzurri ieri in viale della Liberazione hanno cominciato a sondare il terreno per Udogie. Ecco le ultime sul giocatore dell’Udinese.

SONDARE – L’Inter è alla ricerca di nuovi profili da buttare in rosa per rinforzarsi ed essere competitivi. Ieri in viale della Liberazione, come vi avevamo raccontato e come spiega bene oggi il Corriere dello Sport, sono venuti gli agenti di Udogie dell’Udinese. Per la corsia mancina, Udogie è il profilo ritenuto migliore dall’Inter ma c’è un problema, l’elevato costo del cartellino intorno ai 20 milioni di euro. In più non c’è solo l’Inter, Tottenham e Juventus si tengono in costante contatto con gli agenti di Udogie perché il profilo piace eccome.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno