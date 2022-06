Chelsea, situazione societaria in confusione. Con chi tratterà l’Inter?

Inter e Chelsea sono attesi nelle prossime ore per intavolare la trattativa riguardante Romelu Lukaku. Il belga vuole tornare e i nerazzurri avranno un primo contatto con i blues la cui situazione è molto in confusione.

CONFUSIONE – Che situazione c’è in casa Chelsea? Confusionaria. Come spiega il Corriere dello Sport questa mattina infatti, il passaggio di società ha fatto piombare un po’ il club in uno stato di poca chiarezza. Prendiamo per esempio il nome di Marina Granovskaia, l’amministratrice di fiducia di Abramovich. Con il cambio di proprietà tutto lascia presagire che anche Marina possa dire addio dietro a una buonuscita di 25 milioni di euro. Insomma, con chi tratterà l’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno