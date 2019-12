Inter, Percassi apre: “Kulusevski? Faremo cio’ che abbiamo sempre fatto!”

Kulusevski è uno dei gioielli dell’Atalanta in prestito al Parma. L’Inter ha fretta di chiudere per il centrocampista svedese e Percassi, patron del club bergamasco, apre alla cessione. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Deejay Football Club”

APERTURA – Dejan Kulusevski è l’oggetto del desiderio dell’Inter. Antonio Percassi, patron del club bergamasco, apre alla cessione del centrocampista: «Se Kulusevski può finanziare la prossima campagna acquisti? La fortuna è quella di avere un giocatore che è esploso. E’ un ragazzo fantastico, di grandi qualità, secondo me diventerà un grande giocatore. Non abbiamo fretta, ma sicuramente di fronte a determinate cifre faremo quello che abbiamo sempre fatto provando a reinvestire in giocatori nuovi e interessanti. Monetizzare a giugno? Quello in ogni caso. Ci rende più forti, ci dà la possibilità di fare cose che prima non potevamo fare. E’ un sistema, un modello perfettamente in linea».