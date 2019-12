FOTO – Inter-Genoa, Sensi torna? Indizio prima della formazione

Stefano Sensi torna a disposizione di Antonio Conte per Inter-Genoa? Dopo settimane di silenzio sulle sue condizioni, in cui il centrocampista sembrava rassegnato a rientrare nel 2020, ecco spuntare un indizio: l’ex Sassuolo sarà disponibile già oggi?

REGALO ANTICIPATO – Il Natale potrebbe essere arrivato in anticipo per Stefano Sensi. Il centrocampista italiano dell’Inter, negli ultimi tre mesi, è sceso in campo solo due volte: a inizio ottobre contro la Juventus, e poi a inizio novembre, nella dolorosa trasferta di Dortmund. Il problema agli adduttori, patito contro i bianconeri, sembrava essersi aggravato: Antonio Conte era rassegnato a rivederlo in campo nel 2020. Se già l’infortunio di Sensi ha creato non pochi problemi al tecnico salentino, il forfait di Nicolò Barella ha peggiorato la situazione. Nelle ultime gare, oltre agli straordinari richiesti a Marcelo Brozovic, il centrocampo dell’Inter si è retto su Matias Vecino e Borja Valero. Inoltre, contro la Fiorentina Conte ha lanciato anche Lucien Agoumé, classe 2002 all’esordio assoluto. E il giovanissimo francese troverà spazio anche in Inter-Genoa, data la squalifica di Brozovic. Ma un indizio lanciato proprio dall’Inter inizia a far fremere i tifosi nerazzurri: contro i rossoblu di Thiago Motta rientrerà Stefano Sensi? Ecco la foto che fa sperare: