VIDEO – Inter-Lazio, Banega-Icardi regalano l’ultima vittoria prima di Natale

Inter-Lazio del 21 dicembre 2016 è l’ultima vittoria raccolta dall’Inter prima della sosta di Natale. Il 3-0 contro i biancocelesti è un tango argentino ballato dalla coppia Banega-Icardi. Ecco il video con tutti gli highlights della gara.

ULTIMI REGALI – L’Inter non vince la gara precedente alle feste di Natale da tre anni. L’ultima gioia è arrivata nel 2016, nel match casalingo contro la Lazio. Agli uomini di Stefano Pioli bastano 11 minuti per disinnescare definitivamente la Lazio di Simone Inzaghi. Ad aprire le danze è il fantasista Ever Banega, che trova il primo gol in nerazzurro. L’ex Siviglia scossa un destro meraviglioso dalla distanza, che al 55′ vale il vantaggio nerazzurro. Basta un giro d’orologio, e il capitano Mauro Icardi firma il raddoppio: velenosa incursione di testa su un cross di Danilo D’Ambrosio a mezza altezza. Dieci minuti dopo, ancora Banega e Icardi protagonisti del tango nerazzurro. El Tanguito batte una punizione rasoterra a pochi metri dal lato destro dell’area: è uno schema proprio per Maurito, che si avventa sul pallone a centro area e lo scaglia verso la porta. Il portiere Federico Marchetti riesce quasi a bloccare, ma la sfera supera inesorabilmente la linea di porta. La partita finisce 3-0, mandano l’Inter e i suoi tifosi in ferie nel migliore dei modi. Nel video dell’account YouTube della Serie A, tutti gli highlights della gara: