Inter, occhio alla Spagna: incastri decisivi per Vidal! Vecino salta l’Atalanta?

L’Inter si prepara a sfidare l’Atalanta con un occhio alla situazione del Barcellona, che potrebbe esonerare Ernesto Valverde e affidare la panchina a Xavi Hernandez. Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24” ha fatto il punto su Arturo Vidal, Christian Eriksen e sui convocati di Antonio Conte

INCASTRI – L’Inter si prepara all’Atalanta con un occhio rivolo a Barcellona, dove potrebbero verificarsi incastri importanti in ottica Arturo Vidal: «Anche all’Inter stanno arrivando i rumors di un cambio di guida tecnica al Barcellona dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Atletico Madrid. Se dovesse concretizzarsi un avvicendamento tra Ernesto Valverde e Xavi Hernandez, allora la pista Vidal diventerebbe non fredda, di più. Il cileno infatti a quel punto avrebbe ciò che desidera».

AFFONDO ERIKSEN – Strettamente legato a Vidal, c’è anche il discorso Christian Eriksen: «Se si verificassero tutti questi incastri – prosegue Barzaghi-, l’Inter proverebbe a intensificare i contatti per Eriksen, provando a portarlo a Milano già a gennaio. Il club nerazzurro dovrebbe poi trovare gli altri accordi, più semplice con il Tottenham e meno semplice con il giocatore. Non per mancanza di volontà ma perché è un giocatore top e serve tempo. Per cui attenzione a ciò che succede in Spagna».

IN DUBBIO – Barzaghi chiude con un appunto su Inter-Atalanta e la possibile assenza di Matias Vecino: «Tra poco finirà l’allenamento e i giocatori rimarranno in ritiro ad Appiano Gentile. Usciranno solo quelli non convocati, vedremo se Vecino rimarrà o andrà a casa».