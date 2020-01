Gentile: “Inter-Atalanta, poca distanza! Eriksen-Vidal, un colpo piÃ¹ corretto”

Gentile: “Inter-Atalanta, poca distanza! Eriksen-Vidal, un colpo più corretto”

Inter-Atalanta è una delle tre partite più attese della diciannovesima giornata di Serie A nonché ultima del girone di andata. Le altre due, Roma-Juventus e Lazio-Napoli, riguardano in modo diretto i nerazzurri di Conte. Riccardo Gentile, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, parla delle super sfide e del mercato interista

PRONOSTICI IMPOSSIBILI – Non solo Inter–Atalanta alla diciannovesima giornata di Serie A, ma anche Roma–Juventus e Lazio–Napoli. Riccardo Gentile non azzarda pronostici: «Sono partite difficili da pronosticare, potrebbero essere tutte equilibrate. Alcune lo saranno in modo ovvio, come per esempio Inter-Atalanta. La distanza in classifica non è enorme».

QUESTIONE DI PROSPETTIVA – L’Inter lavora ad Arturo Vidal e Christian Eriksen, con il cileno primo nome sul taccuino di Antonio Conte: «Per quanto riguarda l’esperienza direi Vidal. E’ chiaro che Eriksen sarebbe più un colpo in prospettiva futura, sarebbe più corretto dal punto di vista aziendale ma per quanto riguarda l’attualità, per poter concorrere allo scudetto, credo che Vidal sarebbe il personaggio giusto».