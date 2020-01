De Rosa: “Serie A avvincente! Eriksen e Vidal? All’Inter cambierebbe…”

L’Inter per l’ultima giornata valida per il girone di andata dovrà vedersela contro la spumeggiante Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini. La diciannovesima giornata di Serie A però non sarà semplice anche per altre squadre al vertice della classifica, di questo e del mercato nerazzurro ha parlato il giornalista e commentatore sportivo Geri De Rosa, ospite dagli studi di “Sky Sport 24”.

GIRONE DI ANDATA – L’Inter si appresta a concludere il girone di andata contro l’Atalanta, anche quest’anno tra le sorprese del nostro campionato. Non sarà un finale facile anche per altre squadre come Juventus, Napoli, Lazio e Roma. Di questo ha parlato Geri De Rosa su Sky: «Ultima giornata di Serie A? Sarà un finale avvincente. Sono tutte partite che devono dare una risposta. L’Inter ha vinto a Napoli. Sarà una giornata di campionato difficile da pronosticare. ».

IL MERCATO – L’Inter sta lavorando in queste ore anche per mettere a disposizione di Antonio Conte un giocatore nella zona centrale del campo. Tra i nomi più caldi sicuramente quelli di Eriksen e Vidal, di questo ha parlato il giornalista: «Dovesse arrivare Christian Eriksen o Arturo Vidal all’Inter le cose potrebbero cambiare. L’Inter vuole aumentare il numero di giocatori a centrocampo però con Nicolò Barella, Stefano Sensi e Marcelo Brozovic in campo e in perfette condizioni hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. L’Inter ha avuto bisogno di aggiungere giocatori a centrocampo solo quando questi si sono fatti male, altrimenti il reparto sarebbe già al completo così».