Inter, non solo Colpani: il sogno è anche un altro giovane italiano

L’Inter ha diversi obiettivi di mercato per la squadra da creare in vista del futuro: piace tanto Colpani ma non è l’unico. Il sogno riguarda anche un altro giovane italiano!

SOGNO − L’Inter punta ad Andrea Colpani che con il Monza sta facendo molto bene in questa stagione di Serie A. Questo è già noto, specialmente dopo che è saltata in estate l’operazione per Samardzic. Ma continua a piacere anche tanto Giorgio Scalvini. Per il classe 2003, l’Atalanta vuole per 35/40 milioni di euro. Tanti soldi. Ma l’Inter continua ad osservare la situazione e non esclude un giorno di poter affondare. A riferirlo è Calciomercato.com.

Fonte: Calciomercato.com