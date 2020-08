Inter, Ndombele nome caldo. Scambio con Skriniar? Un ostacolo – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato a “Sky Sport 24” dal giornalista Marco De Micheli, le possibili scelte sul mercato da parte dell’Inter dipenderanno molto da Antonio Conte e dalla partenza o meno di Lautaro Martinez. Il nome caldo resta quello di Tanguy Ndombele del Tottenham, per il quale potrebbe concretizzarsi uno scambio con Milan Skriniar.

MERCATO NERAZZURRO – Prima di pensare al mercato, è necessario finire la stagione. Possibilmente con la vittoria dell’Europa League. Dopodiché, sarà decisivo il confronto tra la società e Antonio Conte, come riportato anche dal giornalista Marco De Micheli di “Sky Sport”: «Riguardo alle scelte di mercato dell’Inter, molto dipenderà dalla scelta di Antonio Conte che, in accordo con la società, deciderà del suo futuro dopo l’Europa League. È previsto infatti un incontro a fine stagione dove si discuterà del suo sfogo dopo la partita contro l’Atalanta e si deciderà se proseguire insieme o meno. Molto dipenderà anche da Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a essere interessato e bisogna capire se i catalani torneranno a dare l’assalto al giocatore. Un nome che sicuramente piace molto all’Inter è quello di Tanguy Ndombele, per il quale con il Tottenham si continua a parlare di uno scambio con Milan Skriniar. Non c’è ancora accordo tra i due club, specialmente a causa dell’ingaggio dello sloveno che è pesante per gli inglesi».