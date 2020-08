Handanovic: “Europa League? Basta parole, fatti! Il Bayer Leverkusen…”

Samir Handanovic prima di Inter-Bayer Leverkusen, decisiva per i quarti di finale di UEFA Europa League, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida di questa sera e degli avversari.

IL CAPITANO – Su Sky Sport prima di Inter-Bayer Leverkusen manda un’intervista fatta a Samir Handanovic in merito alla partita di questa sera: «Anche per l’Inter, tutta la squadra sarebbe una cosa bellissima però è facile parlare, dobbiamo trasformare in campo per alzare il trofeo. Per ora pensiamo solo al Bayer Leverkusen. Può succedere di tutto, qualcuno pensa che è facile ma non è così, le squadre rimaste sono tutte forti. Loro sono una squadra di qualità, veloce ma è anche giovane. In Bundesliga hanno messo in difficoltà tante squadre, ci aspettiamo una partita aperta».