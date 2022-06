Inter-Monza, asse di mercato: Pinamonti (e non solo) sul piatto – TS

Si sta delineando, secondo Tuttosport, un asse di mercato fra Inter e Monza: il club neo-promosso in Serie A avrebbe messo gli occhi su Pinamonti che, però, non è l’unico obiettivo

ASSE – Inter e Monza stanno delineando un asse di mercato che potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane. Il club brianzolo, neo-promosso in Serie A, ha messo gli occhi su diversi “esuberi” del club nerazzurro, desideroso di fare cassa viste le indicazioni della proprietà. Oltre alle questioni relative a Ranocchia e Pirola (vedi articolo), i due club lavorano su altri due calciatori che potrebbero lasciare Milano per approdare a Monza: si tratta di Andrea Pinamonti e Stefano Sensi. Per l’attaccante l’Inter chiede 20 milioni, cifra giudicata eccessiva dal club biancorosso che confida in uno sconto sul cartellino, vista la necessità del club nerazzurro di vendere.

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto