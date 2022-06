Pirola ‘bloccato’ da Ranocchia? Per il Monza altra accelerazione con l’Inter – CdS

Pirola è in prestito al Monza, ma potrebbe fare ritorno all’Inter complice… Ranocchia, in arrivo ai brianzoli a parametro zero. Il Corriere dello Sport mette però un’altra trattativa su questo asse.

FRONTE APERTO – Il Monza sarà la prossima destinazione di Andrea Ranocchia. Dopo undici anni e mezzo sotto contratto con l’Inter il difensore stavolta non ha rinnovato, sarà libero dal 30 giugno. La prossima settimana, come riporta il Corriere dello Sport, farà le visite mediche. Questo ingaggio porta a un rallentamento nella trattativa per Lorenzo Pirola, in prestito ai brianzoli nelle ultime due stagioni. Sempre dal quotidiano romano si segnala come l’incontro degli scorsi giorni non abbia portato a un accordo: otto milioni la cifra richiesta da Milano, quattro e mezzo quelli offerti dalla dirigenza gestita da Adriano Galliani. Probabile che Pirola faccia ritorno all’Inter per poi andare a nuova trattativa. L’accelerata del Monza è invece per Andrea Pinamonti, con l’attaccante che preferisce i biancorossi alla Salernitana.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.