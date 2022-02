Inter, mercato chiuso! Ora ogni momento è buono per i rinnovi – CdS

Inter, chiuso il mercato, ogni momento è quello giusto per poter annunciare l’ufficialità dei rinnovi della dirigenza tecnica.

ORA GLI ANNUNCI – Inter, chiuso il mercato invernale 2021-22 (vedi tutti i colpi). Come riportato questa mattina da TuttoSport, da adesso ogni momento è buono per annunciare l’ufficialità dei rinnovi della dirigenza fino al 2025. Mentre con Simone Inzaghi se ne riparlerà in primavera, ma pure in questo caso l’accordo pare una formalità. Kolarov, invece, deve ancora rescindere il contratto con l’Inter che comunque non ha intenzione di fare nessuna forzatura sull’argomento.

Fonte: TuttoSport