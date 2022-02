Scamacca obiettivo Inter, ecco un aspetto in cui si deve ancora sviluppare

Scamacca è un obiettivo di mercato dell’Inter. Un giocatore in grande crescita, che però ha un aspetto particolare del suo talento che ancora può sviluppare.

TALENTO IN CRESCITA – Scamacca dal suo ritorno in Serie A sta facendo parlare di sé. Solo in positivo, grazie al suo rendimento in campo. Un fatto non banale per un ragazzo che ha avuto una carriera giovanile decisamente turbolenta. Ora appare concentrato sul gioco. E solo su quello. Le voci di mercato sono una conseguenza. E sono arrivate subito, già un anno fa al Genoa. La crescita del classe 1999 è costante. Con un dato evidente: i gol. Ma c’è un aspetto in particolare in cui può ancora svilupparsi. Parliamo della partecipazione al gioco.

DOTI NASCOSTE – Scamacca è un centravanti con fisico e tecnica. Da sempre il suo tratto distintivo è in questa unione. Non solo è capace di segnare, ma ha anche qualità nel fare gioco. A livello giovanile, ad esempio al PSV, metteva in mostra doti da centravanti di manovra. Protezione della palla, visione di gioco, capacità sia di scambi corti, di sponde spalle alla porta, che di fornire assist in verticale fronte alla porta. E questo in Serie A si è visto ancora troppo poco.

BISOGNO DI SVILUPPARE – Al Sassuolo Scamacca è penultimo per passaggi medi a partita, con 12,3. Solo Defrel ne fa di meno. E gli 0,5 passaggi chiave a gara sono meno di quelli di Bastoni, per fare un parallelo. Nessun assist all’attivo. Il suo impatto sul gioco insomma è ancora in sviluppo. Anche come movimenti e capacità di svariare. I suoi 7,659km a partita sono meno dei 9,384 di Dzeko, ma anche degli 8,089 di Lautaro Martinez. È ancora un filo statico, e così fatica a favorire gli inserimenti dei compagni. Passo fondamentale per trovare assist e coinvolgimento nel gioco non solo come finalizzatore. Le doti le ha. E qualcosa si è visto. Ancora poco però. Valuteremo la cresciuta futura.