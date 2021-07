Inter, la Fiorentina in pressing su Sensi. Volontà di Inzaghi chiara – CdS

Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, riporta di un possibile interesse della Fiorentina per Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale. La volontà del club nerazzurro, e quella di Inzaghi, però, sono chiare.

PRESSING – L’Inter deve difendersi dell’assalto della Fiorentina per Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino il numero 12 nerazzurro, considerato da Italiano il perfetto regista per il suo centrocampo. L’Inter, ed Inzaghi, fanno muro: si vuole dare a Sensi un’altra occasione, dopo due anni segnati da parecchi infortuni. Ma la sensazione, secondo il quotidiano, è che i viola possano strappare un sì con l’offerta giusta: un prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 12 milioni potrebbero far vacillare l’Inter.

Fonte: Francesco Gensini – Corriere dello Sport