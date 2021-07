Satriano non perde tempo: alla prima occasione fa subito parlare di lui

Martin Satriano è uno dei giovani di cui si è più parlato nelle ultime settimane. Alla prima occasione si è subito messo in mostra, aumentando le voci.

GIOVANE IN MOSTRA – Prima sgambata per l’Inter di Inzaghi e prima pioggia di gol. Nell’allenamento congiunto col Sarnico c’è un nome che si è messo in evidenza davanti a tutti. Martin Satriano non ha perso tempo. Ha deciso di far girare subito il suo nome. Che sia per ingolosire le pretendenti di mercato o per stuzzicare i sogni dei tifosi nerazzurri.

VOGLIA DI EMERGERE – Le cronache riportano cinque reti del giovane attaccante. Parliamo di meno di un’amichevole, ma non c’è una seconda opportunità di fare una prima buona impressione. Satriano è cresciuto molto nell’ultima stagione con la Primavera. Infatti in queste settimane le voci su di lui si sono intensificate. Richieste di mercato, ma anche ipotesi di permanenza in prima squadra. La curiosità insomma è aumentata. Fare cinque gol alla prima “partita” è un ottimo modo di aumentare ancora l’insieme. Un segnale chiaro, di personalità e voglia, da parte del classe 2001.