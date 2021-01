Inter, il vice-Brozovic potrebbe arrivare dal mercato: sfida con la Fiorentina

L’Inter si muove, lentamente, per provare a rinforzare la squadra in vista della lotta scudetto. Dopo diversi esperimenti, ad oggi manca ancora un vice-Brozovic. La società nerazzurra avrebbe individuato un nome ma attenzione alla concorrenza.

VICE-BROZOVIC – Inter, qualcosa (forse) si muove. Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra ha cercato di avviare i contatti con diversi club per portare a casa qualche rinforzo in vista della lotta scudetto. Spazio dunque alle opportunità, così come ha sempre sottolineato l’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Nelle ultime ore difatti si sarebbe fatto il nome di Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria e in prestito all’Atletico Madrid perché di proprietà dell’Arsenal. Il calciatore non è riuscito a trovare abbastanza spazio in Spagna, e cerca continuità. Tra i club più interessati a lui la Fiorentina ma nelle ultime si sarebbe fatta viva anche l’Inter. Ad oggi il ruolo di vice-Brozovic manca ai nerazzurri, con diversi esperimenti non proprio azzeccati. In quel ruolo per esempio di recente è stato provato Christian Eriksen, ma con scarso risultato. Anche Nicolò Barella potrebbe interpretare quel ruolo, a quel punto all’Inter mancherebbe la spinta giusta tra le mezze ali.