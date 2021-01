Inter, una settimana senza partite: tempo utile per i recuperi fisici

Antonio Conte SPAL-Inter

L’Inter in vista della sfida con l’Udinese vive una settimana insolitamente serena, senza impegni. Tempo che Conte può sfruttare per lavorare.

SETTIMANA SENZA PARTITE – Da Inter-Juventus a Udinese-Inter i nerazzurri vivono una settimana insolita rispetto alle abitudini. Infatti non c’è alcuna partita tra i due impegni di campionato. Un evento che tra un mese circa potrà anche diventare consueto, ma fino ad oggi rappresenta una rarità assoluta. Che potrebbe tornare utile.

MESE COMPRESSO – Dopo l’impegno con l’Udinese di sabato 23 infatti gli uomini di Conte affronteranno un mese di fuoco. Si parte da Inter-Milan di Coppa Italia e si finisce, il 21 febbraio, con Milan-Inter di Serie A. In mezzo Benevento, Fiorentina e Lazio. Un filotto duro e compresso. Prima del quale è utile ricaricare un attimo le batterie.

SETTIMANA DI LAVORO – In questa settimana Conte potrà fare il punto della situazione. Intanto c’è l’entusiasmo della vittoria sulla Juventus, che fa sempre bene. Un viatico importante in vista dei prossimi big match, da canalizzare al meglio. Ma poi c’è la messa a punto fisica, una componente fondamentale del calcio del tecnico. In questi giorni potrà far lavorare gli eterni acciaccati Vecino, Sensi, Sanchez, far ritrovare brillantezza piena a Lukaku e anche fare prove tattiche con Eriksen, se proprio vorrà. Giorni preziosi, che potranno portare frutti nel prossimo mese.