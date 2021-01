Barella primo nell’Inter in una statistica a sorpresa, ecco quale

Nicolò Barella è un titolare inamovibile dell’Inter di Conte. Tra le sue molte qualità spicca in una statistica a sorpresa, che può rivelarsi molto utile.

CRESCITA COSTANTE – Nicolò Barella è sempre più un protagonista del calcio italiano. In maglia Inter, ma anche in ottica nazionale. Il numero 23 è ormai un motore indispensabile per il centrocampo nerazzurro. Oltre a portare dinamismo, intensità, impatto fisico, inserimenti e assist, come se fosse poco, il sardo spicca in una statistica in particolare. Ed è un dato sorprendente.

AL TOP – Guardando i dati della Lega Serie A Barella è il giocatore dell’Inter che subisce più falli. In totale ne ha assommati 28, sedicesimo in campionato e appunto primo tra i nerazzurri. Il secondo è Lautaro Martinez a 23. Un dato curioso, ma che si spiega anche in correlazione con un’altra statistica. Il numero 23 è considerato un giocatore più fisico, che magari subisce falli per la sua capacità di recupero e successiva difesa della palla. Invece l’ex Cagliari non solo è il giocatore che subisce più falli di media nell’Inter con 1,7 a gara, ma anche il secondo per dribbling a gara, con 1. Un ulteriore elemento di completezza per un giocatore in costante crescita.