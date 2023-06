Inter, il calciomercato comincia già ora: occhi su Madrid – TS

Nonostante la finale di Champions League imminente, l’Inter di Simone Inzaghi si affaccia al calciomercato, con due giocatori nel mirino provenienti dal Real Madrid, come si legge su TuttoSport

OCCHI SU MADRID – A cinque giorni dalla finale di UEFA Champions League, l’Inter comincia già a pensare alla prossima stagione. Per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi, Ausilio e Marotta guardano in casa del Real Madrid, dove due esuberi di lusso potrebbero far comodo. Trattasi di Dani Ceballos e Nacho Fernandez. Per quanto riguarda il difensore restano pochi dubbi, almeno secondo le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Gli agenti di Nacho hanno ricevuto una proposta di un contratto triennale da parte del club di Viale della Liberazione. Marotta è pronto a sfruttare i benefici del decreto crescita per battere la concorrenza dei Blancos. Il club di Florentino Perez avrebbe offerto un biennale al giocatore per trattenerlo. Nel frattempo c’è anche il Villarreal, che segue da vicino la vicenda. Nacho viene considerato un elemento perfetto per affidabilità, esperienza e capacità di utilizzo. L’affare non è ancora concluso, ma c’è ottimismo.

CEBALLOS DIFFICILE – Per Ceballos la situazione è differente. Il centrocampista ex Arsenal ha sul tavolo più proposte e più manifestazioni d’interesse. In questo caso il Real è pronto ad uno sforzo importante per trattenere il calciatore nella Capitale spagnola, tanto che per lui si parla di un quadriennale da 5 milioni di euro. L’aspetto economico non è il solo da mettere sul piano della bilancia per il calciatore. Ora Ceballos andrà in vacanza e prenderà una decisione definitiva sul suo futuro entro la fine del mese. Sulle tracce del classe ’96, che vorrebbe essere maggiormente protagonista in campo, anche il Betis (la squadra del cuore del calciatore), ma pure svariati club di media fascia della Premier. Nessuna delle nuove squadre insomma avrebbe lo stesso blasone dell’Inter, che resta, sul piano delle intenzioni, una meta eventualmente gradita.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna