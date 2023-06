Manchester City a un passo dal treble: Haaland spauracchio – TS

Il Manchester City è a un passo dal vincere tutto. Dopo la Premier League e la FA Cup, i Citizens mirano alla Champions League con un Haaland in più rispetto a due anni fa, come sottolinea TuttoSport

UOMO IN PIÙ – TuttoSport sottolinea come Erling Haaland sia l’uomo in più del Manchester City di Guardiola. Il norvegese, oltre a segnare una quantità di gol incredibile, ha dato un’alternativa di gioco ai Citizens. nelle gare più importanti, infatti, (si pensi allo scontro diretto con l’Arsenal, ma anche alla semifinale di ritorno con il Real e alla finale di FA Cup), il gigante norvegese ha agito da specchietto per le allodole, attirando su di sé gli avversari, e giocando spessissimo spalle alla porta, in modo da creare lo spazio per gli inserimenti di De Bruyne, Silva e Gundogan. Insomma, l’uomo in più del City non può che essere lui, Erling Haaland. La sua fisicità, oltre a rivelarsi micidiale in area di rigore, è diventata il punto cardine del gioco degli inglesi. Su di lui la squadra si appoggia non solo quando si tratta di finalizzare, ma anche per alzare le difese avversarie. L’obiettivo è creare quegli spazi che il battaglione di fuoriclasse che compone il centrocampo del City riesce a sfruttare alla perfezione.

SOLUZIONI DALLA PANCHINA – L’undici che Guardiola proporrà contro l’Inter, salvo infortuni dell’ultima ora, sarà lo stesso che ha giocato la finale di FA Cup. Se, però, le cose non dovessero andare come Pep si aspetta, il catalano ha in panchina alternative in grado di cambiare la gara anche in pochi minuti. Tre su tutte: Mahrez, Alvarez e Foden. Trattasi di campioni che giocherebbero titolari ovunque e che in questa stagione hanno già dimostrato di poter rappresentare un micidiale piano B.

Fonte: TuttoSport – Alessandro Aliberti