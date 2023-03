Inter, quarti di Champions League ‘pagano’ Lukaku! Trattativa col Chelsea – TS

L’Inter sfiderà questa sera il Porto. In palio l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che, secondo Tuttosport, può agevolare la permanenza di Lukaku in nerazzurro

PRESTITO – L’Inter, questa sera, cercherà di centrare la qualificazione ai quarti di Champions League. Un traguardo importante per la proprietà che, tra premio UEFA per la qualificazione ai quarti di finale e incasso della gara casalinga, arriverebbe ad incassare una cifra vicina ai 20 milioni. Cifra che, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, andrebbe a ricoprire interamente i costi, compreso l’ingaggio, di un prestito-bis di Lukaku dal Chelsea. A prescindere da ciò però, spiega il quotidiano, l’Inter ha già deciso di intavolare una trattativa con il club londinese Ciò nonostante è stato già deciso di intavolare una trattativa con il club di Stamford Bridge per un prestito bis per tre motivi: l’impossibilità di arrivare ad attaccanti di questo livello a condizioni più favorevoli, la sfortuna che ha colpito il belga in questa stagione e che gli ha impedito di giocare al suo livello, e infine l’impatto di Lukaku nell’anno dello scudetto in cui il belga dimostro che, se in condizione, è in grado di incidere in Serie A.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino