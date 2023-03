Porto-Inter, le scelte di Conceiçao: cambi in difesa e in mezzo – CdS

Sergio Conceiçao si prepara alla sfida di questa sera contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico portoghese dovrà tenere conto di qualche defezione

ASSENZE – Sergio Conceiçao non farà molti cambi in vista della sfida di questa sera contro l’Inter. Il tecnico portoghese dovrà apportare qualche modifica alla formazione uscita sconfitta dal match di andata per via di alcuni defezioni, ovvero quelle di Joao Mario per infortunio e quella di Otavio per squalifica. In mezzo al campo, nel 4-4-2 del tecnico dei Dragoes, giocheranno anche Franco ed Eustaquio, con Uribe e Galeno a completare il reparto. In avanti, affianco al bomber iraniano Taremi, ci sarà Toni Martinez.

Porto-Inter, le scelte di Conceiçao

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Eustaquio, Uribe, Galeno; Taremi, T.Martinez. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Fonte: Corriere dello Sport