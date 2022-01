Inter, Gagliardini sulla lista del Fenerbahce: in Turchia ne sono sicuri

Sirene turche per Gagliardini dell’Inter, finito nel mirino del Fenerbahce. In Turchia, ne sono sicuri con il centrocampista nerazzurro molto apprezzato dal club giallo-blu

SIRENE − Oggi si conclude il calciomercato con l’Inter che, a meno di clamorose sorprese, non farà alcun tipo di movimento. Occhio però ad una novità che arriva dalla Turchia. Come riporta il media fanatik.com, il Fenerbahce ha messo gli occhi su Roberto Gagliardini. Il club di Istanbul è alla ricerca di un centrocampista per rafforzare la rosa a disposizione di mister Ismail Kartal. Oltre al nome dell’egiziano Mohamed Elneny dell’Arsenal, sul taccuino dei dirigenti turchi c’è anche quello di Gagliardini.