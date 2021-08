Inter, Dumfries torna di moda: l’olandese ora è più raggiungibile

Denzel Dumfries, esterno olandese del PSV Eindhoven, torna di moda per l’Inter. L’esterno olandese ha chiesto la cessione e torna di moda per le ambizioni nerazzurre.

Il nome di Denzel Dumfries torna di moda per l’Inter. L’esterno olandese, accostato ai nerazzurri già nelle scorse settimane, sembrava essersi raffreddato ma adesso la pista potrebbe scaldarsi di nuovo. Secondo “Sport Mediaset” il giocatore ha chiesto la cessione al PSV Eindhoven ed è in rotta totale col club, tanto che ormai si starebbe allenando da solo. Questo cambio di situazione potrebbe far tornare d’attualità la pista nerazzurra.