Inter, con Skriniar due scenari di mercato possibili. Ecco quali – CdS

L’Inter ha lasciato Milano e raggiunto Lens per affrontare una nuova amichevole. Non ci sarà ancora Milan Skriniar, in recupero dall’infortunio e uomo chiave del mercato.

UOMO – Diciamo che intorno alla figura di Milan Skriniar rotea un po’ il calciomercato dell’Inter. Perché? Il motivo è molto semplice: il giocatore è l’unico per il quale è arrivata un’offerta concreta per dire addio ai nerazzurri e, in caso di suo addio, il mercato dell’Inter tornerebbe ad accendersi. I nerazzurri avrebbero voluto, in caso di addio dello slovacco, sostituirlo con Bremer che però si è accasato alla Juventus. Dunque, Skriniar partirà solo per 70 milioni o più come spiega il Corriere dello Sport con l’Inter che, in questo caso andrebbe su due nomi per la difesa, un titolare e una riserva. Se Skriniar rimanesse invece (cosa che Inzaghi si augura), le cose cambierebbero con Skriniar titolare e solo un difensore low cost da trovare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti