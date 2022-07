Casadei, l’Inter fa il prezzo al Torino! Si punta a clausola ben precisa – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Cesare Casadei, talento della primavera dell’Inter è un obiettivo del Torino. Il club nerazzurro fa il prezzo e chiede l’inserimento di una clausola ben precisa

PREZZO – L’Inter ha intenzione di cambiare politica sui suoi giovani. Non più solo pedine sacrificabili sul mercato, ma calciatori da far crescere e su cui mantenere il controllo. Cesare Casadei, in tal senso, potrebbe fare scuola. Il centrocampista, talento protagonista della Primavera nerazzurra, è un profilo che interessa molto sul mercato, soprattutto al Torino. L’Inter, secondo quanto riferito da Tuttosport, per lasciar partire il centrocampista chiede non meno di 7 milioni, ma non solo: i nerazzurri cederanno il calciatore solo in caso di inserimento di una clausola di “recompra”.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino