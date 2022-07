Lens-Inter, Inzaghi pensa al doppio-play. Tanti big dal 1′: la probabile – TS

Lens-Inter andrà in scena questa sera alle 18:30. Inzaghi potrebbe provare il doppio-play. Si rivedono molti big dal 1′. Le ultime dal Tuttosport

TEST – Test amichevole per l‘Inter che, questa sera, sfiderà il Lens. Inzaghi, in vista della sfida, dovrebbe ritrovare diversi big dal 1′. Nel 3-5-2 disegnato da Inzaghi spazio per Handanovic in porta, con Onana pronto a subentrare. In difesa de Vrij, a completare il reparto D’Ambrosio e Bastoni. A centrocampo torna il terzetto titolare: Brozovic, Barella e Calhanoglu con Asllani che potrebbe entrare a gara in corso: occasione per Inzaghi per provare il doppio-play. Sulle corsie esterne Dumfries a destra, con Darmian a sinistra. In attacco confermatissimi Lukaku e Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna