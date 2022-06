Inter, come puoi permetterti Lukaku? Ecco l’impatto sul bilancio – CdS

L’Inter vede a un passo, anzi meno, il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Il Chelsea ha espresso le sue condizioni e i nerazzurri le hanno accettate (vedi articolo), ma molti si chiedono: come posso i nerazzurri permettersi il belga?

DOMANDA – Ma come può l’Inter, che ha da un anno la politica dell’autofinanziamento e del chiudere il bilancio in attivo, permettersi un giocatore come Lukaku? Andiamo con ordine. Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, l’operazione Lukaku nel suo complesso impatterà sul bilancio nerazzurro per 21 milioni di euro. E, sopratutto, non avrà futuro. Infatti, visto il cambio di regola per i prestiti, fra un anno Lukaku tornerà al Chelsea per poi magari tornare all’Inter alle stesse condizioni di quest’anno. Ma il lavoro dovrà essere intavolato da zero nuovamente. Insomma, l’Inter ha necessità di chiudere il bilancio con 60-80 milioni di euro in attivo e il taglio del 10-15% degli stipendi. Di certo, quest’operazione che complessivamente costerà 21 milioni di euro, è l’ultimo dei problemi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti