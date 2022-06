Lukaku-bis, quanto sarà il suo stipendio con il Decreto Crescita? – CdS

L’Inter ha in pugno il colpo dell’anno: il ritorno di Romelu Lukaku. I nerazzurri sono pronti a strapparlo al Chelsea per una cifra irrisoria (vedi articolo), ma il belga, a Milano, quanto percepirà di stipendio?

STIPENDIO – L’Inter, incredibilmente, vede davvero vicino il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. L’attaccante belga, andato al Chelsea solamente un anno fa per 115 milioni di euro, ha già un piede e mezzo nella sua residenza lombarda. E questo, per l’Inter, non è che un bene. Come spiega bene il Corriere dello Sport infatti, il fatto che Lukaku abbia mantenuto la residenza permetterà all’Inter di garantire al belga un ingaggio da 11 milioni lordi, circa 9 netti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti