Inter-Lukaku, le cifre e i bonus. Tutti i dettagli e la mossa di Zhang – CdS

L’Inter ha in mano il ritorno a Milano di Romelu Lukaku a distanza di un anno dal suo addio. Il Chelsea ha messo sul tavolo le cifre richieste: 10 milioni + 2 di bonus. E l’Inter è pronta ad accettarle anche se…

SCONTO – L’Inter e Romelu Lukaku non sono mai stati di nuovo così vicini come ora. I nerazzurri, dopo il nuovo face to face avuto con il Chelsea, ha accettato di pagare 10 milioni di euro per il prestito del belga + 2 milioni di bonus, 1 di questi legato alla conquista dello scudetto il prossimo anno. Ma da viale della Liberazione filtra qualcosa. Secondo il Corriere dello Sport infatti, l’Inter è pronta ad accettare queste condizioni anche se, il presidente Steven Zhang, ha chiesto ai suoi uomini di strappare uno sconto ulteriore abbassando così l’esborso economico per Lukaku. Difficile, molto, considerando quanto il Chelsea ha pagato Lukaku lo scorso anno proprio dall’Inter. Vedremo insomma, ma la sensazione è che Zhang non voglia far saltare l’affare del secolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti