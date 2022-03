Inter, cessione Lautaro Martinez sistema i conti e fa spazio a Dybala – TS

Sul Tuttosport, oggi in edicola, si analizza la possibile strategia estiva di mercato dell’Inter. I nerazzurri, secondo il quotidiano, dovranno fare cassa: il sacrificato potrebbe essere Lautaro Martinez, che farebbe posto a Dybala

RIVOLUZIONE – L’Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Il possibile arrivo di Dybala in nerazzurro, secondo Tuttosport, è strettamente legato alla partenza di Lautaro Martinez. La coppia, scrive il quotidiano, è già scoppiata per motivi tecnici ed economici. L’Inter, con i rinnovi, ha alzato il monte ingaggi di squadra e, in estate, dopo l’acquisto di Gosens, punta a rinforzare la rosa con altri innesti mirati: innesti che verranno finanziati, presumibilmente, con il sacrifico di un big, Lautaro Martinez appunto. Con l’addio del “Toro” ci sarebbe posto per la “Joya” considerato un partner ideale da affiancare a Dzeko e a Scamacca, obiettivo numero uno del mercato. I nerazzurri, però, al momento tentennano: i dubbi sono legati alle condizioni fisiche di Dybala, spesso acciaccato nelle ultime due stagioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino